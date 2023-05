Kasupke sagt, ...

Na det is doch ma ne jute Nachricht: den Klima-Kleban jeht det Jeld aus, nachdem se die Kohle uff den Spendenkonten der Letzten Jeneration beschlachnahmt ham. Jut so! Wenn die Typen den Schaden, den se bei ihrn bekloppten Aktionen anrichten, aus eijena Tasche bezahln müssen, nimmt die Bejeisterung dafür hoffentlich ab. Der Vakehr läuft mit den janzen Baustelln und vor allem der Sperrung vom Kaisadamm schon mühsam jenuch. Man sollte ja meinen, det bei so ner wichtijen Vakehrsachse alle Beteilichten Tach und Nacht arbeeten, um den Schaden zu beseitijen. In andan Ländan is det jedenfalls so – warum eijentlich nicht bei uns?

kasupke@morgenpost.de