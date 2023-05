Kasupke sagt, ...

Also det möchte man ja echt nich erleben, dettet eijene Wohnhaus abbrennt und man mitten inna Nacht mit nüscht als dem nackten Leben uff der Straße steht. Een Albtraum! Einije Bewohna konnten sich jrade noch schwer valetzt retten. Kann ma ja nur von Glück sagen, dettet keene Toten jejeben hat bei dem Brand in Wilmasdorf. Det is wohl ooch dem Kneipier anne Ecke zu vadanken, der sofort ne Leita jeholt und so zwee Menschen aus dem brennenden Haus jerettet hat. Toll! Wat ick nur nich vastehe: übaall müssen doch jetzt Rauchmelda einjebaut sein. Ham die nich rechtzeitich Alarm jeschlagen?

kasupke@morgenpost.de