Kasupke sagt, ...

Na, wat hamse Pfingsten bei dem Kaisawetta jemacht? Wir wollten erst zum Karneval der Kulturen, aba det warn Trude denn doch zu ville, die da jefeiat ham. Irjendwie find ick ooch Menschenmassen seit Corona imma noch etwas beunruhijend. Stattdessen sind wa nach Brandenburch rausjefahrn, durch Potsdam und denn üba die B1 bis nach Brandenburch anna Havel. Kinda, is det schön, solltense unbedingt ooch ma machen. Na, und am Montach hamwa janz in Ruhe Balkonien jenossen. War zwar nich mehr janz so warm, aba Molle und Aperol Spritz ham trotzdem jemundet. Abends jabs denn ooch noch Sparjel. Herz, wat willste mehr?

