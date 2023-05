Kasupke sagt, ...

Det wurde aba ooch Zeit: Endlich jeht die Justiz ma ernsthaft jejen die Klima-Kleba vor. Kann doch nich sein, det die jeden Tach die Stadt tyrannisiern. Det is doch jar keene Frage, dettet kriminell is, wat diese Chaoten machen! Und det wird imma schlimma. Mietwagen anmieten, damit die Stadtautobahn blockiern und sich denn an den Rädan festkleben oda einbetoniern hat mit Demonstrationsrecht nu übahaupt nüscht zu tun. Jut, dettse die Spendenjelda der Letzten Jeneration beschlachnahmt ham. Immahin üba ne Milljon Euro! Wer jibt denn diesen Typen übahaupt so viel Jeld?

