Kaspuke sagt,...

Bis zur Fußball-EM im nächsten Jahr is zwar noch ne Weile hin, politischa Zoff um det Fußballfest brodelt aba jetz schon. Am Brandenburja Tor soll et wieda ne Fanmeile jeben, wat ick an sich prima finde. Die Vaanstalta (ne Firma, die letztlich zu Senatens jehört) wollen aba rund ums Tor und uff der Straße des 17. Juni echten Rasen auslejen. Der müsste jeden Tach üppich jejossen wern, außadem wollnse die wichtije Straße sechs Wochen lang sperren. Also da könnte man tatsächlich nochma drüba nachdenken. Ich brauch da keen’ Rasen. Und sind sechs Wochen Straßensperrung am Stück echt altanativlos, wie olle Merkel sajen würde? Zwischen Kleckan und Klotzen jibt’s meistens noch ‘n Mittelweech. Wäre schön, wenn unsa weisa Senat den finden würde.