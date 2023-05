Kasupke sagt, ...

Also heute heeßt et janz feste die Daumen drücken für unsere Hertha. Um inna ersten Liga zu bleiben, müssen se heute uff alle Fälle jejen Bochum jewinnen. Und noch dazu müssen Schalke und Stuttjart dieset Wochenende valiern oda höchstens unentschieden spieln. Sonst is den Blau-Weißen der Abstieg sicha. Jeht die Rechnung uff, müssen wa nächstet Wochenende nochma zittan. Aba wie sang schon Katja Ebstein: „Wunder gibt es immer wieder ...“

Eijentlich ooch een kleenet Wunda: Jewinnt Union heute in Hoffenheim, sind se inna Champions League! Wenn nich, machen se eben nächstet Wochenende jejen Bremen inna Alten Försterei allet klar. Wär für die treuen Fans fast noch schöna ...

kasupke@morgenpost.de