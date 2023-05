Kasupke sagt, ...

Det is wieda ma typisch: In Wilmasdorf wird der Tunnel vonna Schlangenbada Straße jesperrt – und für die Foljen is keena zuständich. Seitdem schieben sich die Autos durch ne enge Nebenstraße, und ständich werdn die jeparkten Wagen anjedetscht. Die Leute, die da wohnen, wolln ne Lösung, aba denn isset wie imma in Berlin. Der Bezirk saacht, Senatens is zuständich, dort heeeßt’s aba, det da ooch der Bezirk tätich werdn müsste. Det hilft keenem.

Anjeblich solln erste Maßnahmen jeplant sein, aba ob det wat bringt? Abjesehn davon: Bevor man ne wichtije Vabindung inne Innenstadt lahmleecht, sollte man sich vorher wat zur Problemlösung übalejen – und nich hintaher.

kasupke@morgenpost.de