Kasupke sagt, ...

Na, det war ja ma wieda een schnieket Chaos, wat unsre Klimakleba da jestan im Vakehr anjerichtet ham. Nich nur, detse an üba eenem Dutzend Stelln den Vakehr blockiert ham, nee, jetz klebn se sich ooch noch an Reifen fest. Jut, det wa ne Polizei ham, die echt uff Zack is. Die hat nich lange jefackelt und jleich det janze Rad abmontiert.

Nich auszudenken, wat los jewesen wär, wenn ooch noch der Bahnstreik stattjefunden hätte. Jab ooch so schon jenuch Staus. Die sind übrijens nich jut fürt Klima. Dabei hatt ick ja noch Hoffnung, als ick jelesen hab, detse jetz Bäume inna Wuhlheide besetzt ham. Da könnse von mir aus hübsch sitzen bleibn, da störn se ja keenen. Aba von wejen.

