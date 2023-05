Präsident Selenskyj kommt nach Deutschland. Darüba freu ick mir nich nur, ick bin ooch erleichtat – det die Plaudatasche bei unsra Stadtpolizei nich dafür jesorcht hat, det die Visite abjeblasen wird. Alladings konnt ick mir ooch nich ernsthaft vorstellen, det sich die Rejierung der Ukraine ernsthaft davon beeindrucken lässt, det een Polizist die Grundzüje der Öffentlichkeitsarbeit nich vastanden hat. Schließlich muss die Nation sich im Kriech jejen Russland behaupten. Olle Selenskyi könnte sojar Zuch fahrn, wenn er will: Der Bahnstreik is abjeblasen. Also keen Vakehrschaos am Montach. Aba vielleicht am Sonntach? Erstens wejen det 25-Kilometer-Jeloofe, zweetens wejen der Sperrungen für den Präsidenten. Also, am besten mit der Bahn zu Muttan fahrn.

kasupke@morgenpost.de