Kasupke sagt,...

Vettanwirtschaft is ja nüscht Neuet – nich nur inna Politik. Aba die Jrünen mit ihra hehren Moral betreiben det in höchsta Vollendung. Im Wirtschaftsministerium von olle Habeck sind sämtliche entscheidenden und lukrativen Posten mit eena Famillje samt Jeschwistan, Schwippschwagan und Trauzeujen besetzt. Und wer wagt, det zu kritisieren, is natürlich een bösa Feind det Klimaschutzes, den der Graichen-Clan und ihr Dienstherr mit der Brechstange durchsetzen – koste et den Bürja, wat et wolle. Ick finde, det is een Skandal! Da sind Minista schon aus janz anderen Anlässen zurückjetreten.