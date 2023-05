Kasupke sagt,...

Kaum steijen die Temperaturen, türmt sich in den Parks und Jrünanlagen der Müll. Is ja ooch zu schön, inna Mittachs-pause den Kaffee oda den Salat zum Mitnehmen inna Sonne zu jenießen – nur der Pappbecha oda die Schachtel bleiben zurück. Da sind die kleenen Mülleima schnell voll, und schon landet allet daneben. Is wohl zuviel valangt, seinen eijenen Müll mitzunehmen. Restaurants solln laut ner neuen Vaordnung Mehrwegjefäße anbieten, det kontrolliert aba keena. So is det ooch mit den Elektrorollan, die übaall rumstehn und liejen. Dauand neue Jesetze und Vabote erlassen, um die sich denn keena kümmert, is ziemlich wirkungslos.