Kasupke sagt, ...

Da konnte man schon neidisch wern, anjesichts der schönen Bilda aus merry old England. Prächtije Uniformen und Kostüme, funkelnde Juwelen, edle Pferde, joldene Kutschen und die berühmten Beefeata mit ihren Bärenfellmützen - bessere Tourismuswerbung für London jibs jar nich. Und denn Hundattausende uff den Straßen, die fröhlich ihren neuen Könich und seine Queen Camilla und vor allem aba ihre britischen Traditionen feian, toll! So een Wochenende mit märchenhaften royala Jlanz und Jloria war mal ne schöne Abwechslung zwischen all den Krisen uff der Welt.

