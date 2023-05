Kasupke sagt, ...

Mannomann, da bläst Til Schweiger janz schön der Wind von vorne ins Jesicht. Die halbe Republik is empört. Anjeblich soll sich olle Schweiger am Filmset bisweilen wie ‘n übla Rüpel benehmen, eenma soll er sojar hackedicht ‘n Mitarbeeta jeschlajen ham. Also ick war nich dabei und bis zum Jejenbeweis jilt die Unschuldsvamutung. Aba anjeblich jibts Zeujen, außadem hat Nora Tschirner die Zustände beim Film heftich kritisiert. Det könn ville Mitarbeeta nich laut sajen, weil se Angst um ihren Job ham. Völlich klar: Wenn et Missstände jibt, müssen die uffn Tisch und denn beseiticht wern. Die Traumfabrik is ne Industrie. Und da müssen die Arbeetsbedingungen stimmen.

