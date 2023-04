Kasupke sagt, ...

Am Freitachabend hab ick ausnahmsweise jearbeetet und jut jelauntet kunstsinnijet Volk zur eenen oda andren Jalerie kutschiert. In Berlin is an diesem Wochenende wieda „Gallery Weekend“, det Jeschäft konnt’ ick mir nich entjehen lassen. War ooch schwer wat los. Vor manchen Kunsttempeln standen so ville Leute uff der Straße, det ick erst dachte, da is wat passiert. Nee – man plaudate anjereecht mit’m Weinchen inna Hand. Anscheinend jehts beim Kunstfestival nich nur darum, die Werke zu bejutachten, sondan vor allem um den jesellijen Teil des Abends. Aba et sei allen jejönnt, nach dem schrecklichen Politikjewürje der letzten Woche is jut, det Berlin sich ma wieda kunstvoll locka macht. Ham wa inna Pandemie viel zu lange entbehren müssen.

