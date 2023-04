Kasupke sagt,...

Endlich is ma eene von diesen kriminellen Klima-Chaoten in Berlin vaknackt worden. Bravo, da findet man ja fast det Vatrauen in den Rechtsstaat wieda. Bewährung oda Jeldstrafe nützen nüscht, hat die weise Richterin janz richtich erkannt.

Und mir is det een Rätsel, wieso Polizei und Justiz in Berlin zulassen, det diese vablendeten Klima-Ideologen mit Mietwagen Straßen und Autobahnen uff so eene jefährliche Weise lahmlejen. Keen Wunda, det Autofahra die Nerven valiern und diese Typen vonna Straße ziehn. Wenn eena det Klima innna Stadt vajiftet, denn sind det diese anjeblichen Klima-Retter vonna allaletzten Jeneration.