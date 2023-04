Kasupke sagt,...

Ick war jestan beim Frisör. Musste mal wieda sein, hat Trude jesacht. Und da jab’s nur een Jesprächsthema – und det warn ausnahmsweise mal nich die bekloppten Klimakleba. Sondan die Jeiselnahme. Die hat nämlich im Antiquitätenjeschäft neben dem Frisörladen stattjefunden. „Also irjendwie is man in Berlin nirjends mehr sicha“, meente een Kunde. Dem jing der janz alltägliche Jroßstadtirrsinn zwischen Messastechereien, Straßenblockaden und Bürjaamtsmühsal jehörich uff die Nerven. Na, wem nich? „Als Rentna wandere ick nach Mallorca aus“, hat der Mann beschlossen. Keene schlechte Idee. Nur wo krieg ick die Rente dafür her?

( BM )