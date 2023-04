Kasupke sagt, ...

Na, det war een komisches Wochenende. Sonnabend so knackich waam, det Trude und ick sofort uff Balkonien anjesommat ham, mit Molle und nem Aperölchen. Und jestan denn wieda erst Rejen und am Nachmittach trotz Sonne kalt. Klar, April, April, der macht, wat er will, weeß ick ooch, aba so langsam reicht mir det mit dem Hin und Her.

Anfang der Woche soll det ja noch mal richtich runtajehn mit den Tempraturen. Vielleicht hält det ja een par Klimakleba davon ab, Berlin lahm zu lejen, aba ick gloob’s eha nich’. Bin jedenfalls jespannt, wie ville Leutchen die uff die Straße kriejen. Am BER müssense schon ma nich ufftauchen, da fliecht wejen Warnstreik eh nüscht.

