Die Rache der Bettina Jarasch duldet keen Erbarmen: nachdem se kurz vor der Wahl die Friedrichstraße dichtjemacht hat, beschert se nu, kurz bevor se ihren Posten räumen muss, den Autofahran det nächste dicke Ei: Knall uff Fall hattse den Autobahntunnel inna Schlangenbada Straße sperrn lassen. Wejen anjeblicha Sichaheitsmängel an Belüftung und Notrufeinrichtungen. Na klar, irjendeen Jutachta findet sich imma, der wat feststellt – jejen jutet Honorar und zufällich janz im Sinne der jrünen Vakehrsvawaltung. Vakehrs-chaos in Wilmasdorf is ja ooch een passendet Abschiedsjeschenk von eena jrünen Vakehrssenatorin.

