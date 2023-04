Kasupke sagt,...

Bei dem jarstijen Wetta zurzeit hat man zwar eha Appetit uff Rotwein oda Grog, aba der nächste Somma kommt bestimmt, vasprochen. Der könnte alladings janz schrecklich wern, denn uns droht ‘n Engpass bei der Feiaabendmolle. Det kühle Blonde an sich is nich det Problem, sondan die Pulle drumrum. Die Brauereien warnen vor nem heftijen Mangel an Bierflaschen. Eeenaseits is neuet Jlas teua, andraseits könn die Jlashütten nich liefan – Rohstoffmangel. Solln wa jetz uff Dosenbier ausweichen? Niemals, die Plörre is bei Kasu tabu. Wir Biertrinka dürfen eben det Leerjut nich horten, sondan müssen die Pullen zeitich zurückbringen. Denn klappt ooch der Flaschen-Kreislauf.

( BM )