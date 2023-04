Kasupke sagt,...

Mann war det een Wetta am Wochenende – zum Trübsal blasen, ooch wenn sich die Natur üba Rejen freut. Da hamwa mit dem Sonnenschein Ostawochenende ja richtich Jlück jehabt. Als Stimmungsuffhella hamwa jestan zum Kaffee Ostaschokolade statt Kuchen jefuttat. Im Supamarkt jabs die juten Joldhasen im Anjebot – ne janze Tüte voll zu nem Preis, für den man vor Ostan keene zwee jekricht hat. Saisonware eben. Ick hoffe, die Sparjelpreise wern in nächsta Zeit ooch noch jünstija und det Wetta endlich bessa. Denn ohne Sonnenschein schmeckt mir det königliche Jemüse ooch nur halb so jut.

( BM )