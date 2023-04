Kasupke sagt,...

Ach Hertha, wer Dir in Zuneijung zujetan is, muss in diesen Tajen entweda ‘n unerschüttalich sonnijet Jemüt ham – oda vafällt in tiefen Trübsinn. Nachdem die letzten Monate schon (ma wieda) nich dolle jeloofen sind, war det Spiel uff Schalke am Freitachabend der Tiefpunkt. Wer sich so ideen- und kopplos uffm Platz beweecht und dem Jegna so leicht Tore in Serie vaschafft, hat inna ersten Lija nüscht zu suchen. Ick vasteh det nich. Da wurde janz ville Kohle in den Club jepumpt, der umstrittene Präsident wurde ausjewechselt, der unjeliebte Managa ebenso. Trainer jabs ooch reichlich in’ letzten Jahren, jetz kommt wohl wieda ‘n neua. Und trotzdem kennt die Hertha-Bilanz nur eene Richtung: abwärts. Wenn det ma nich Abbild unsra Stadt is...

( BM )