Kasupke sagt,...

„Mein Gorilla hat ne Villa im Zoo“ ham Hans Albers und die Comedian Harmonists jesungen und heutzutage ooch Max Raabe. Den Schlaga hätten se jestan im Zoo spieln können, als Jeburtstachsständchen für een Gorilla. Stolze 66 Jahre is die Affen-Dame Fatou alt jeworden – kann ihr also nich so schlecht jehn in unsam Berlina Zoo.

Ick finde diese Menschenaffen unjeheua beeindruckend, und wahrscheinlich sind se klüga als viele Menschen. Die Patin von der Gorilla-Dame, die jestan ooch bei der kleenen Jeburtstachsfeia dabei war, is übrijens 95 Jahre alt. Ick sach ma: Tierliebe hält jung!