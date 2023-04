Kasupke sagt, ...

Heute is Ostan – für die Christenmenschen unta uns det wichtichste Fest. Jefeiat wird der Sieg des Lebens über den Tod. Man könnte ooch sajen, et jeht letztlich um Hoffnung in dunklen Zeiten. Und die brauchen wa alle – ooch diejenijen, die mitm Christentum oda der Kirche nüscht anfangen könn. In unsra Jesellschaft hat sich so ne Tendenz breitjemacht, Probleme in’n Vordagrund zu rücken. Ständich wird det Schlimmste befürchtet und Panik ausjerufen. Und irjendwann stelln wa denn erstaunt fest, det die Welt schon wieda nich untajejangen is. In diesem Sinne wünsch ick Ihnen allen frohe und entspannte Ostan. Machen Se ‘n Spazierjang, freuen Se sich, det so ville jrünt und blüht – und bleiben Se zuvasichtlich.

