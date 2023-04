Vorn paar Tajen sind böse Buben in Schöneberch inne Feuawache einjestiejen und ham teure Spezialwerkzeuje jeklaut. Mit denen kann man Türen uffbrechen. Die Feuawehr braucht die, um Valetzte zu befreien. Kriminelle, oft ausm Clan-Milieu, vaüben damit Einbrüche und Übafälle.

Ick bin vawundat. Erstens dacht ick, det uff ner Feuawache rund um die Uhr Personal is. Wie kann man da unbemerkt rinkomm? Und zweetens is in Fachkreisen seit Jahren bekannt, det Kriminelle scharf uff dieset Werkzeuch sind. Ja, wir ham ‘n riesijen Sanierungsstau bei Polizei und Feueawehr. Aba der Senat hätte trotzdem längst dafür sorjen müssen, det die Feuawachen mit vanünftija Sichaheitstechnik jeschützt wern. Kostet keene Milliarden, is ooch keene Raketenwissenschaft.

kasupke@morgenpost.de