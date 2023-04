Kasupke sagt, ...

Na, sind Se jestan in’n April jeschickt worn? Ick nich, ick gloobe, Aprilscherze sind etwas aus der Mode jekomm. Liecht vielleicht daran, det man janzjährich Nachrichten aus der Politik vanimmt, wo man sich fraacht, ob det wirklich ernst jemeint is.

Ejal, heute is wat andret wichtich, heute is Halbmarathon. Trude und ick sind ja treue Fans der jroßen Langstreckenläufe – als Zuschaua und Anfeuera, vasteht sich. Wir möjen nich nur die jute Stimmung und die positiven Bilda. Wir zollen ooch der sportlichen Leistung Respekt. 21 Kilometa durch die Stadt zu rennen, is keen Scherz. Tricks jibt's keene, nur Ehrlichkeit zählt: Ob man’s schafft oda nich, liecht ausschließlich an eenem selbst.

