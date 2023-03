Kasupke sagt, ...

Kaum hat sich die Ampel-Koalition bei ihra nächtlichen Sitzung irjendwie mühsam zusammenjerauft, jeht der Streit schon wieda munta weita. Und olle Scholz tut imma so, als wäre allet Friede, Freude, Eiakuchen. Und wat da an Erjebnissen rausjekommen is, is nich doll. Denn die beschlossene Lkw-Maut darf doch am Ende der Vabraucha im Supamarkt oda im Einzelhandel bezahln.

Und wie det mit dem Einbau von neuen Heizungen wird is nach wie vor schwammich. Wie det allet jehn soll, mit den Förderungen weeß keen Mensch. Da is nur sicha: Jibt ne Riesenbürokratie, für Normalbürja wird allet teura und am Ende zahlt’s der Steuazahla.

kasupke@morgenpost.de