Böse Übaraschung: Det Pergamonmuseum macht im Herbst dicht – erst ma für vier Jahre, wat ja schon ne jefühlte Ewichkeit is. Aba denn soll det janze Museum saniert und umjebaut wern, und det soll tatsächlich bis 2037 dauern! Und insjesamt unfassbare andathalb Milljarden Euro kosten.

Die Museumsinsel in Mitte wird sozusagen der BER der Kunst. Also wieso dit nich andas und schnella jehn kann, is mir een Rätsel. Und die Kosten wern im Laufe der Zeit natürlich noch weita steijen, wie üblich bei Berlina Jroßbaustelln. Die Touristen wern bitter enttäuscht sein, und Kaisa Wilhelm wird sich im Jrab umdrehn ...

