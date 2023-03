Kasupke sagt, ...

Da müssen Luisa Neubauer und ihre Jünga nu ne Menge Trauaarbeet leisten: Die Mehrheit der Berlina hat sich jejen Klimaschutz mitta Brechstange entschieden. Aba statt ne demokratische Entscheidung zu akzeptiern, erjehn sich die Klimaaktivisten in Wählabeschimpfung und Apokalypse. Nach dem Motto: Jeda, der mit Nein jestimmt hat, is mit schuld am Weltuntajang!

Valiern is eben schwer, wenn man doch so selbstjerecht meent, janz alleene zu wissen, wie die Menschen leben solln. Dummaweise ham die allameesten keen Bock uff ne Klimadiktatur. Der Zweck, ooch wenna noch so jut is, rechtferticht eben nich jedet Mittel.

