Kasupke sagt, ...

Ick hab neulich jestaunt, det ick am Handy ne Dame von Forsa dran hatte. Woher se denn meene Handy-Nummer habe, wollt ick wissen. „Der Computer spielt zu den Vorwahlen Nummernkombinationen durch, ob es Treffer gibt.“ Komisch, wie det denn repräsentativ sein kann. Aba da ick mir ja freue, wenn jemand meene Meinung hörn will, war ick bereit zum Thema Mediennutzung wat zu sagen. Bin ja sozusajen vom Fach! Als se det jehört hat, hattse eenfach uffjelegt – ohne een weiteret Wort. Nächstet mal sag ick, det ick Schuhvakäufa bin. Wie heeßt det so schön: Trau keena Umfrage, die de nich selbst jefälscht hast.

