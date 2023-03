Kasupke sagt, ...

Alle reden übat Klima und ehrlich jesacht, mir jeht diesa janze Daua-Alarmismus janz schön uffn Jeist. Jaa, allet nich jut mitta Erderwärmung, aba nu so zu tun, als könnte Deutschland mit seinem CO2-Ausstoß von noch nich ma zwee Prozent die janze Welt mit Lasten- und Windrädan retten, is doch bekloppt. Jenau wie diesa Klima-Volksentscheid am Sonntach. Selbst wenn wa in Berlin bis 2030 uffhörn würden, mit Öl und Jas zu heizen, Auto zu fahrn und in Höhlen wohnen, ändat sich am Weltklima nullkommajarnüscht. Da müssten schon Lända wie China und die USA klimaneutral wern, und die denken jar nich dran.

kasupke@morgenpost.de