Kasupke sagt, ...

Alle streiken – nur icke nich. Bei Kasupkes jibs keen Streikrecht – jedenfalls nich für mich. Ick muss heute noch den Müll runtabringen, weil die BSR wieda streiken will. In unsam ordentlichen Haus jabs beim letzten Streik an den Mülltonnen keene Probleme, aba in manchen Ecken der Stadt sieht det selbst ohne streikende Müllmänna übel aus – und riecht ooch so.

Wat sind det bloß für Leute, die ihrn Dreck einfach uff die Straße schmeißen, Sperrmüll im Park oda im Wald abladen oda Mülltüten neben übavolle Tonnen stelln? Da hilft die beste Stadtreinijung nich, wenn die Bewohna sich wie Schweine benehm’.

kasupke@morgenpost.de