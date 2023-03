Kasupke sagt, ...

Also eijentlich heeßt et ja vor dem Jang zum Traualtar: Drum prüfe, wer sich ewich bindet… Aba unsa ehemalija Kurzzeit-Bundespräsident Wulff gloobt wohl mehr an det Sprichwort: Alla juten Dinge sind drei! Also hatta doch tatsächlich zum dritten Mal jeheiratet und zum dritten Mal die jleiche Frau – seine Bettina. Wenn det nich wahre Liebe is!

Fast wie bei Liz Taylor und Richard Burton, bloß nich in Hollywood, sondan in Hannova. Trude freut sich schon uff die Hochzeitsbilda in den bunten Blättan beim nächsten Friseurbesuch. Für die Flittawochen-Reise jibs bestimmt schon Mengenrabatt. Oda zahlt wieda een juta Freund?

kasupke@morgenpost.de