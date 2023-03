Kasupke sagt, ...

Mensch Meier, unsre zukünftije Landesrejierung hat Pläne, da wird eenem ja janz schwummerich. Zehn Milliarden Euro wollen CDU und SPD für Klimaschutz ausjeben. In ihren Koalitionsvahandlungen reden se üba‘n Plan, det U-Bahn-Netz um 170 Kilometa zu erweitan und den Kellaexpress in nahezu jeden Winkel der Stadt zu bringen. So weit die Visionen. Die Wirklichkeit dajejen is kümmalich. Die BVG kricht det 29-Euro-Ticket nich so schnell hin. Der Radwejeausbau stockt, weil in den Rathäusan zu wenich Plana sitzen und Termine im Bürjaamt jibts ooch schon wieda nich. Also, Freunde, vielleicht ma kleenere Brötchen backen, aba die dafür schön knusprich.

