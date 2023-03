Bei Hertha is im Moment so viel los, da könnte man ne schöne TV-Serie drüba drehen. Wär denn aba eha Drama, keene Komödie. In Hoffenheim ham unsre Hauptstadtkicka wieda ma furios valoren. Ick jebe zu, ick war nich übarascht. Dafür hat der Vaein ‘n neuen Investor – 777, ‘n Finanzuntanehmen aus USA. Endlich is die unsägliche Ära Lars Windhorst vorbei. Allet andre muss man sehen. Klar is: 777 is nich die christliche Wohlfahrt. Und drittens, so wird jemunkelt, will sich unsre künftije CDU-SPD-Landesrejierung fürn neuet Hertha-Stadion stark machen. Also: Erstklassije Arena für die zweete Lija? Ick bin skeptisch. Außadem is bei den Sozen noch jar nich klar, ob se der CDU det Jawort jeben wollen. Bleibt spannend – uffm Rasen und im Roten Rathaus.

kasupke@morgenpost.de