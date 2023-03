Kasupke sagt,...

Als ob man nich schon jenuch Probleme hätte: Jetz knürschts ooch noch im Bankensystem. Unsre weisen Politiker erklären uns unisono, det unsre Pinunsen sicha sind: olle Lindner, olle Habeck und nu ooch noch der Bundeskanzla. Also, wenn mir alle weismachen wolln, det ick mir keene Sorjen machen muss - denn fang ick an, mir welche zu machen. Also wohin mit unsam Notjroschen? Bis jetz is mir noch nüscht einjefallen, Koppkissen is keene echte Altanative. Vor Jericht und uff hoha See is man in Jottes Hand. Aba in wessen Hand is man eijentlich bei ner Bank?

Na ja, jetz is erstma Wochenende. Und 17 Grad sind anjesaacht. Wenichstens etwas!