Bei Staatsbesuchen isset wie bei der Visite von Vawandten: Is schön – aba man freut sich, wenn se wieda die Heimreise antreten. Der israelische Ministapräsident Netanjahu war zwee Taje in Berlin, und da jilt höchste Sichaheitsstufe. Det vasteht man ja ooch, trotzdem sind jestan ville Leute vazweifelt. Nich nur, weil die S-Bahn inna City nich fuhr. Am Hotel Waldorf Astoria durften vormittachs Fußjänga nich ma uff der weit entfernten andan Straßenseite loofen.

Wer vom Bahnhof Zoo zur Tauentzienstraße wollte, hatte Traua und musste entweda ‘n Riesenumweech latschen oda inne U-Bahn umsteijen. Na denn, bis zum nächsten Staatsbesuch.