Kasupke sagt,...

Zwee Mädchen, zwölf und 13 Jahre alt, erstechen ‘n gleichaltrijet Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis. Det an sich macht eenen schon sprachlos. Aba die stechen nich nur eenma zu, sondan janz oft. So een Ausbruch von Wut und Jewalt, wie soll man det begreifen? Und wie solln die Anjehörijen det vakraften – die des Opfas wie die der Täterinnen? Ick habe det Jefühl, Jewalt sickat imma mehr in den Alltach unsra Kinda und Jugendlichen. Ick wundere mir üba Spielzeuch, wo et um Kampf mit Supa-Waffen, Vanichtung der Feinde und Krieg in Phantasiewelten jeht. Und ick wundere mir ooch, wie ville Kids mit nem Messa rumloofen. Ick gloobe, wir müssen da viel konsequenta jejensteuan.

( BM )