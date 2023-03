Wer meent, in unsam Millionendorf jibts keene Übaraschungen mehr, wird jerade eenes besseren belehrt. An so’n Zoff wie zwischen unsan rot-jrün-roten Noch-Koalitionären könn’ sich selbst die älteren unta uns kaum erinnan. Jejen die Sozen-Parteizentrale war Niesigks Salontheata im ollen Rixdorf ja ’n hochseriöset Etablissemeng.

Nu fraacht man sich, welchem tieferen Sinn et folgt, det Madame Giffey so heftich jejen Jrüne und Linke austeilt und dermaßen vabrannte Erde hintalässt. Is det Kalkül, Nervosität oda schlicht Rache? Und welche Rolle spielt bei alledem eijentlich olle Saleh? Bislang sengt sich die Rejierende als Einzije die Füße an.