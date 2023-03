Kasupke sagt,...

Frajen Se mir nich warum, aba wir ham Freitachabend jekiekt, wer denn Deutschland diesma beim Eurovision Song Contest vatritt. Die Barbara Schöneberja hat det richtich flott moderiert, aba von den Liedan is mir schon keens mehr in Erinnerung. Jewonnen hat denn ne Jruppe in roten Lackledaanzüjen mit dem klangvollen Namen „Lord of the Lost“ zu deutsch: Herr der Valorenen.

Ick würde ma sajen: der Name is Programm, wenn et am 13. Mai in Livapool heeßt: „Zero points for Germany!“ Im Publikum saß übrijens Katja Ebstein. Die hat 1970 beim Schlagawettbewerb den dritten Platz für Deutschland jeholt mit „Wunder gibt es immer wieder“. Det kann ick heute noch mitsummen.