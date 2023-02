Kasupke sagt,...

Heute will ick ma nich meckan, heute is nämlich der Tach des Kompliments! Keene Ahnung, wer sich diese komischen „Feiatage“ imma ausdenkt, aba imma noch bessa als der Tach der Jogginghose. Also deshalb, liebe Lesa, heute mal een dicket Kompliment an Sie.

Dettse mir und der Morjenpost die Treue halten und det oft schon janz viele Jahre lang. Und ick Se bejleiten darf durchs tägliche Leben in unsam Berlin. Det wird uns ja oft nich leicht jemacht. Ob’s mit nem neuen Senat bessa wird? Die Hoffnung hab’ ick wohl, allein mir fehlt der Glaube, oda so ähnlich heeßt et bei olle Joethe. Aba eijentlich wolln wa ja ooch nirjendwo andas leben, oda?