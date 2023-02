Kasupke sagt,...

Na, davon hätt ick ja als Pennäler jeträumt: een Computa, der eenem die Hausuffjaben und Uffsätze schreibt! Is heutzutage allet möglich, dank künstlicha Intellijenz. Wat man da an Zeit und Jehirnschmalz spart! Und wir hatten damals noch nich ma Intanet. Wat man selba oda die Eltan nich wussten, musste man mühsam in Büchan nachlesen.

Und beim Abschreiben war det ja so: Wenn der Lehra jefragt hat, wie man denn uff die Lösung jekommen is, und man hatte keene Ahnung, war die Sache klar. Det is heute wohl hoffentlich ooch noch so – sonst wird die Menschheit noch dümma und die Computa imma schlaua …