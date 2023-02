Kasupke sagt,...

Vielleicht is Ihnen det ooch uffjefallen: In unsam Millionendorf ham sich in'n letzten Tajen die Schlachlöcha im Asphalt explosionsartich vamehrt. Und da sind 'n paar Prachtexemplare bei, die könnten vom Vaein der Freunde der Autowerkstätten jesponsat sein. Zum Beispiel inna Kochstraße in Kreuzberch, inna Perleberja Straße in Moabit oda mitten uffm Lützowplatz in Tierjarten. Wahrscheinlich kenn Se selba noch zehn andre Beispiele. Die sind übrijens nich nur für Autofahra ärjalich und schadensträchtich. Wenn Fahrradfahra in so nen Krata jeraten, denn jute Nacht, Marie. Ick hoffe, unsre Vawaltung braucht nich wieda bis Sankt Nimmalein, bis se die Schlachlöcha beseiticht.

( BM )