Det klingt ja wie een Stück ausm Tollhaus: Im beschaulichen Mecklenburch-Vorpommern hat ne Finanzbeamtin doch tatsächlich Steuaerklärungen im Kamin vabrannt, statt se zu bearbeeten. Und zwar ausjerechnet die Steuaerklärungen der obskuren Klimastiftung, mit der Ministapräsidentin Schwesig russische Milljonen für die Jaspipeline einschleusen wollte, trotz der US-Sanktionen.

Tja, da fragt man sich ja schon, wer oda wat die Finanzbeamtin zu so ner varrückten Tat jetrieben hat. Von alleene is die ja sicha nich druff jekommen. Die janze Sache mit der Klimastiftung stinkt zum Himmel, ooch wenn die Steuauntalagen in Rauch uffjejangen sind.

