Kasupke sagt...

Ick hoffe, Sie ham Weihnachten jut übastanden und weda Majendrücken vom Jänsebraten noch Jeschenkekata davonjetrajen. Unsre Polizeitaucha hatten ja ne wenich besinnliche Zeit. Die durften die Feiataje statt untam Tannenboom unta Wassa im Neuköllner Schiffahrtskanal vabringen, Da ham se nach den Klunkan aussm Jrünen Jewölbe im Trüben jefischt. Die Polizei varrät nüschte, ob se wat jefunden ham. Ick würde det den Tauchan wünschen, vielleicht is da noch ne Sensation drinne. So oda so, der Raub von dem Jeschmeide in Dresden weitet sich zum TV-tauglichen Krimi aus. Bin ma jespannt, welcha Senda sich die Filmrechte sichat.

kasupke@morgenpost.de