Kaspuke sagt...

Die SPD-Fraktion will det 29-Euro-Ticket fortführn. Kostet ja ooch nur die Kleinichkeit von 200 Milljönchen im Jahr, damit alle billja mit Bus und Bahn fahrn können. Dabei find ick et prinzipiell jut, wenn mehr Leute mit den Öffis fahrn, denn komm ick mit meena Droschke ooch bessa durchn Vakehr. Und für die Umwelt is et ooch jut. Nur muss denn ooch det Anjebot stimmen. Mir erzähln imma wieda jenervte Fahrjäste von vollen U-Bahnen, Bussen und S-Bahnen. Die leisten sich lieba meen Taxi, als sich da rin zu drängeln und villeicht ooch noch Corona zu kriejen, weil keena mehr Maske trächt. So wird det jedenfalls nüscht mit der Vakehrswende.

kasupke@morgenpost.de