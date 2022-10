Kaspuke sagt...

Sieht so aus, als würde Klärchen noch ma ne Extra-Schicht fahrn. Det is so waam, als würden wa uffn Mai oda Juni zusteuan, nich uffn jrauen, trüben Novemba. Unsre kleenen Tomaten uff Balkonien kriejen noch ma eenen richtijen Schub, die warn die letzten Wochen eenfach nur jrün, aba jetzt werdn se alle plötzlich rot, eene richtije Pracht. Als ick jestan ins Wohnzimma kam, bin ick wie vazaubat stehn jeblieben. Vor unserm Fensta wächst een Ahorn, bei dem die Blätta schon janz gelb sind. Als da die Sonne druff jeschienen hat, war die jute Stube in joldenet Licht jetaucht. Wundaschön. Trude wollte eijentlich Kaffee kochen, hat uns aba spontan eenen Aperol Spritz jemixt. „Absomman, Kasu“, hatse jemeent. Na denn Prost.

