Kaspuke sagt...

Am Wochenende is letzte Jelejenheit, sich det Festival of Lights anzukieken: Trude und ick jehn nochma los, man weeß ja heutzutaje nie, ob’s nächstet Jahr wieda stattfindet. Wir warn neulich schon untaweechs, Bebelplatz is janz toll, Brandenburja Tor und Potsdamer Platz lohn’ sich ooch. Wir sind Riesenfans vom Lichtafest, weil det ne wundabare Vaanstaltung is. Allet umsonst und draußen. Man kiekt andas uff unsre Sehenswürdichkeiten, trifft nette Menschen, die zu Besuch in Berlin sind und die Stadt toll finden, und tut beim Spazierenjehn noch wat für die Jesundheit. Außadem vabrauchen die Lichta in diesem Jahr viel wenija Strom, aba wärmen unsa Herz in diesen trüben Zeiten.

