Det is echt der Hamma: Zum kriminellen Clan-Milieu jehören in unsam Millionendorf ooch 40 Autovamietungen – in Worten: virzich. Da leihen sich die Herren Vabrecha Fluchtfahrzeuje für Einbrüche und Raubzüje oda Kokstaxis. Wenn se sich von ihrem anstrengenden Tun erholen müssen, mieten se sich ne 500-PS-Karre für illegale Autorennen. Det Jeschäft wird üba Strohmänna vaschleiat. Dreist: Een Pole, der keen Wort Deutsch spricht oda vasteht, is offiziell Jeschäftsführa von sieben Autovamietungen. Wat ick nich vastehe: Die Polizei weeß janz ville üba die dunklen Machenschaften. Aba warum sind die 40 Firmen nich längst jeschlossen und die Luxuskarossen konfisziert?

