Kasupke sagt, ...

Wer hätte det jedacht, det et nochma so schön wird. Ick hatte mir schon janz uff Wintakälte einjestellt, aba jetz hat Klärchen nochma een Einsehn und spendiert uns eenen joldenen Oktober und bis zu 20 Jrad. Ick habe jestan ma nachjekiekt, ob Balkonien noch bezuchsfertich is, aba Trude hat da schon allet uff Wintabetrieb eenjestellt. Nur die Oleanda stehen noch draußen und warten uff ihren Platz inna Oranscherie im Treppenhaus. Also ham Trude und ick nen langen Spazierjang jemacht und die Sonne und die Wärme jenossen, ooch wenn det janz schön jeweht hat. Man muss ja vorsorjen, bevor et wirklich kalt wird in Berlin – und det nich nur draußen.

