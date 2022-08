Kaspuke sagt...

Na ob se die Avus irjendwann ma wieda uffmachen? Jottseidank is durch den Brand keene von den alten Weltkiegsbomben uffm Sprengplatz explodiert. Dafür is beim RBB ne fette Bombe jeplatzt. Bin ma jespannt, wat da noch allet in Sachen Selbstbedienung und Jebühren-Vaschwendung ausjegraben wird.

Die sojenannten Kontrolleure – Rundfunkrat und Vawaltungsrat – ham da ja ooch kläglich vasagt. Ick finde, det janze öffentlich-rechtliche-Rundfunksystem jehört von vorne bis hinten uffn Prüfstand. Und wat ja wohl jar nich jeht is, wennse der Raffke-Intendantin jetzt noch ne fette Abfindung und Pension hintaherschmeißen.

kasupke@morgenpost.de